رئيس هيئة الجودة يزور معهدا أزهريا بالغربية لمتابعة أعمال المراجعة

كتب محمود طه حسين

قام الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بمقر ديوان المحافظة، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لنشر ثقافة جودة التعليم والتدريب بين الهيئة والمؤسسات التعليمية العامة والأزهرية بالمحافظة، كما قام الدكتور علاء عشماوي بشرح وتوضيح مفهوم الإطار القومي للمؤهلات وأهميته.

من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بالتعاون مع الهيئة، وأشاد بدورها الكبير في نشر ثقافة ومفهوم الجودة وتأثيرها الفعال على المؤسسات التعليمية بمصر سواء مؤسسات التعليم العام أو الأزهري، رافق رئيس الهيئة في زيارته الدكتورة راجية على طه "نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري" ، ووفد من خبراء الجودة بالهيئة.

وفي إطار زيارة رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم بمحافظة الغربية قام الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة والوفد المرافق له بزيارة معهد محلة زياد الأزهري بالغربية لمتابعة أعمال المراجعة التي يقوم بها فريق من خبراء هيئة الجودة والاعتماد.