رئيس الحكومة اللبنانية: نلتزم بتعزيز حضور الجيش اللبنانى فى الجنوب

أحمد علوى

أكد نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، التزام حكومته بتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب.

ويذكر انه جاء في البيان الأمريكي الفرنسي، التزام الطرفان بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، مؤكدًا أنه لا يجب أن يؤدي النزاع في لبنان إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.

وأضاف البيان، أن واشنطن وباريس سيعملان مع إسرائيل ولبنان على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وأن اتفاق وقف النار في لبنان سيحمي إسرائيل من تهديدات حزب الله، كما سيشكل الاتفاق نهاية للقتال في لبنان.

وجاء في البيان: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيوجد الظروف اللازمة للعودة إلى الهدوء.