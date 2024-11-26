اليوم السابع
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رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة.. صور

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:48 م
رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة.. صور رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة
كتبت ياسمين يحيى

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حرص أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية على زيارة الأهرامات على هامش زيارته لمصر ، وحضر بارسونز إلى مصر أمس، وقام بتفقد مدينة مصر الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، "أندرو بارسون" رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة لنادى النادى بالعاصمة الإدارية.

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رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة
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رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة
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رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة
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رئيس البارالمبية الدولية يزور أهرامات الجيزة






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