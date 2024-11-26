تزايد العنف ضد النساء فى إيطاليا.. مقتل 99 امرأة خلال 2024

فاطمة شوقى

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات، وفى إيطاليا وقعت جرائم قتل النساء بشكل رئيسي في المناطق الوسطى ، في حين انخفضت في الشمال وخاصة في الجنوب.، ولكن بشكل عام قُتل 99 امرأة فى إيطاليا منذ بداية 2024، وفقا لبيانات نشرتها الهيئة الإحصائية الوطنية إيستات.



وأشارت وكالة أنسا الإيطالية إلى أن هذه الظاهرة تتزايد في البلديات الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة، وتتزايد الجرائم التي تطال النساء فوق 65 عامًا، و كان هناك 37 جريمة في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024، وهو ما يعادل 37.4% من إجمالي عدد الضحايا الإناث المقتولات، في معظم الحالات من قبل الزوج أو الأطفال.



وأشارت ايستات إلى أن عدد المعتدين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يزداد أيضًا (من 4 إلى 12 عامًا)، على الرغم من أنه، بما يتوافق مع الديناميكيات الملاحظة للضحايا، يسجل المعتدون الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا أعلى نسبة حدوث (27 معتدين أي ما يعادل 27.8%).



ويعتبر العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوق الإنسان من جميع جوانبه، فى المعاهدات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى.



وتقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف طوال حياتها.



ويعرف هذا الكيان العنف بين الجنسين بأنه "مشكلة صحية ذات أبعاد عالمية هائلة"، ويقدر أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء، أو أكثر من 700 مليون في جميع أنحاء العالم، تعاني من العنف الجسدي أو النفسي من الرجل طوال حياتها.