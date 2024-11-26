اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحطم طائرة ركاب صغيرة قرب جبل "بيكو بلانكو" فى كوستاريكا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:29 ص
تحطم طائرة ركاب صغيرة قرب جبل "بيكو بلانكو" فى كوستاريكا تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية في كوستاريكا بتحطم طائرة صغيرة جنوب شرق العاصمة سان خوسيه، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن حالة الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن سلطات الطيران المدني قولها إن الطائرة من طراز "سيسنا 206" وتحطمت بالقرب من جبل "بيكو بلانكو".

وقد تمكن مسئولو البحث والإنقاذ من تحديد موقع حطام الطائرة على سفح الجبل، لكنه لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل حول حالة الركاب أو هوياتهم.

وكانت الطائرة في طريقها من مدينة "تورتوجويرو" الواقعة على الساحل الشمالي للبحر الكاريبي في كوستاريكا إلى العاصمة سان خوسيه عندما وقع الحادث.







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بيكو بلانكو




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