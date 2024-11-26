بوليفيا تعتقل 8 نساء بتهمة تهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية

فاطمة شوقى

ألقت السلطات فى بوليفيا القبض على ثمانية نساء بتهمة محاولة تهريب 20 كيلوجراما من الكوكايين فى ملابسهن الداخلية خلال رحلة لهن إلى البرازيل، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد عملية الاعتقال تم نقلهن إلى منطقة سانتا كروز البوليفية، حيث أنهن ربطوا 20 كيلوجراما من الكوكايين بأجسادهن، وسيبقين رهن الاحتجاز حتى مثولهن أمام قاضي احترازي سيحدد وضعهن القانوني.

كانت الشرطة البوليفية، اعقلت أكبر تاجر مخدرات برازيلى، والذى يدعى لوريفال دا فونسكا، وذلك خلال عملية تهريب 8.7 طن من الكوكايين السائل فى شحن خشب كانت متجهة إلى هولندا، وقامت الشرطة بتفعيل البحث عن دا فونسيكا نهاية عام 2023، وقال وزير الداخلية البوليفى، إدواردو ديل كاستيلو "لم نصطاد سمكة كبيرة بل حوتا فى تجارة المخدرات، حيث أنه أكبر تاجر مخدرات فى البرازيل، ويغمر بوليفيا بالكوكايين لأكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أنه تم تسليم المجرم إلى السلطات البرازيلية.

ويعتبر فونسيكا "المالك الثالث" لسوق المخدرات البرازيلية، والتى تركز على مناطق هذا البلد المتاخمة لبوليفيا. وهو ما يبرر فرحة الوزير ديل كاستيلو عندما أعلن طرده من بوليفيا. وقال للصحافة: "إنه أحد أكبر تجار المخدرات فى بلادنا على الإطلاق".

وتم القبض على لوريفال ماكسيمو دا فونسيكا، الملقب بتياو، وكذلك لورو، البالغ من العمر 56 عامًا، فى مزرعة سانتا فيلومينا، بالقرب من سان إجناسيو دى فيلاسكو، على بعد 476 كيلومترًا شرق سانتا كروز دى لا سييرا، وكانت الشرطة تنفذ عمليات فى هذه المنطقة منذ أيام. كان أحد البرازيليين قد أصيب بأكثر من 15 طلقة فى كرنفال ساو باولو الذى بدأ الأحد الماضى، وتم تركه فى منزله بالمدينة.