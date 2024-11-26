اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مصر بذلت جهدا كبيرا لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:01 م
الرئيس السيسي: مصر بذلت جهدا كبيرا لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة الرئيس السيسي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال آخر 10 سنوات لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة وحتي تكون الصناعة جزء كبير من الناتج المحلي للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، خلال لقاء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.







الرئيس السيسي

الصناعة

السيسي

البنية الاساسية

الاستثمار

الصناعة في مصر

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة