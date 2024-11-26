التنمية المحلية: تدريب 1988 عاملا فى ملف التصالح على مخالفات البناء

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة "لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح" في جميع المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، واستمرت ورشة العمل علي مدار 5 أيام.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل علي تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة استهدفت تدريب 189 متدربًا علي مستوي ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، حيث شملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف، أما علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن فقد تم تدريب حوالي 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي وذلك من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية و العاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية .

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية فى عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط .



تدريب العاملين في ملف التصالح على مخالفات البناء



جانب من التدريب