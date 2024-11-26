اختيار خالد العنانى سفيرا لمنظمة السياحة العالمية

كتب محمد أسعد

أعلن زراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن اختيار الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو ووزير السياحة والآثار الأسبق سفيرا للمنظمة للسياحة الثقافية.

وأكد زراب على تفاني الدكتور خالد العناني في مجالات التعليم والعلم والثقافة يستحق الثناء للغاية، متنميا له حظا سعيدا في مهتمه الجديدة، مرفقًا صورته مع الدكتور خالد العنانى.

من جانبه أعرب الدكتور خالد العناني عن إيمانه بدور السياحة في تقريب الشعوب، وتعزيز التنوع الثقافي ورخاء الشعوب وتنمية الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها عن اعتزازه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وأن هذا سيكون بمثابة استكمال للتعاون الوطيد، الذي جمعه مع المنظمة خلال فترة عمله كوزير للسياحة والآثار.

وسبق وحصل العناني علي الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبيليه بفرنسا.

وكانت جمهورية مصر العربية، قد رحبت بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته ال(44)، التي عقدت بأديس أبابا يومي 14 و15 فبراير الماضي، وقرار القمة العربية في شهر مايو، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".



واعتبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية - أن هذا الاعتماد يمثل دعما مهما للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية للمرشح المصري.