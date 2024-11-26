اليوم السابع
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إيطاليا: ملتزمون بالقانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:08 م
إيطاليا: ملتزمون بالقانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء التزام إيطاليا باتباع القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال تاياني على هامش اجتماع الشؤون الخارجية لمجموعة السبع في روما، "إن إيطاليا صديقة لإسرائيل لكنها مضطرة إلى اتباع القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأشار تاياني إلى أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون لاحقا الخط المشترك الذي يجب أن تتبناه المجموعة بأكملها فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت وقائد حماس محمد ضيف.







وزير الخارجية الإيطالي

نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية

روما




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