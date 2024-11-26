إسرائيل تصادق على مواصلة العمليات الهجومية فى لبنان

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق لبنانية لاسيما الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أصدر الجيش الإسرائيلى أمراً بإخلاء 3 قرى فى جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاي أدرعي سكان قرى وبلدات "الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان" بإخلاء منازلهم فوراً، مشدداً على حظر تحرك الأهالي جنوباً.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسئول لبناني كبير قوله إن بلاده تسعى لانسحاب أسرع لإسرائيل من جنوب لبنان، وضمان الحق في الدفاع عن النفس لكلا "حزب الله" وإسرائيل ضمن مقترح وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، قال المسئول اللبناني الكبير الخميس لوكالة "رويترز"، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.