إذا مت أريد أن أولد من جديد لاعب كرة.. أشهر 5 عبارات لمارادونا فى ذكرى وفاته

فاطمة شوقى

مر أربع سنوات على رحيل النجم الأرجنتينى الكبير الفتى الذهبي دييجو مارادونا، إذ رحل عن عالمنا فى 25 نوفمبر عام 2020، وقد وصفت أهدافه بالأهداف السحرية، كما أنه أحد أساطير كرة القدم، ويعد واحد من أعظم اللاعبين فى التاريخ وكان أحد الفائزين بالمناصفة بجائزة لاعب القرن العشرين من فيفا.

وشاركت جيانينا مارادونا، ابنة أيقونة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، رسالة عاطفية، أوضحت فيها أن وفاة والدها جاءت نتيجة لجريمة قتل، لتثير الجدل من جديد بشأن واقعة موته، بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاته، التي حلت أمس الاثنين.

ولدى مارادونا عبارات شهيرة:

"صدقني، لقد قطعوا ساقي"

قال دييجو مارادونا "صدقني، لقد قطعوا ساقي"، خلال مؤتمره الصحفي الذي لا ينسى بعد نتيجة اختبار مكافحة المنشطات الإيجابية في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة وهى عبارة ستظل خالدة في الأذهان.





"أنا ألعب من أجلك يا أمي"

ولعلها من أجمل أقوال الابن لأمه، حيث أصبح دييجو مارادونا بطلاً للعالم في عام 1986 وأخبرت الصحافة دونا توتا، وفي نهاية المكالمة أخبرته أنه جعلها "أسعد أم في العالم" فأجاب: "ألعب لك يا أمي".





"إذا مت أريد أن أولد من جديد وأصبح لاعب كرة قدم"

"إذا مت، أريد أن أولد من جديد وأريد أن أصبح لاعب كرة قدم، وأريد أن أكون دييجو أرماندو مارادونا مرة أخرى، أنا لاعب جلب الفرحة للناس وهذا يكفينى ولدي أكثر من كافي".

هى واحدة من مئات المقابلات التي أجراها، ترك دييجو مارادونا هذه العبارة الجميلة ليتذكر حبه لكرة القدم والكرة.

"لقد أخطأت ودفعت الثمن، لكن الكرة لم تتلطخ"

وفي 30 أكتوبر 1997 أعلن اعتزاله كرة القدم ، وأقيمت مباراة الوداع في 10 نوفمبر 2001 في لا بومبونيرا. بعد اللقاء مع أصدقائه، انفعل دييجو مارادونا وألقى خطابًا سيبقى في الأذهان دائمًا عبارة جميلة يتذكرها كل مشجع لكرة القدم.



وفي مؤتمر صحفي بعد التأهل لكأس العالم 2010 في مونتيفيديو ألقى بهذه العبارة ، يقال أنه سيكون لبعض الصحفيين والمشجعين الذين لم يؤمنوا بالمنتخب الأرجنتيني الذي أخرجه.

"رؤية الكرة والركض وراءها يجعلنى أسعد إنسان فى العالم"

وهى من العبارات التى تعكس أيضا مدى عشق الفتى الذهبى لكرة القدم.