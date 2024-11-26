أكثر من 2 مليون شخص يوقعون عريضة تطالب بانتخابات جديدة فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

استبعد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إجراء انتخابات جديدة فى بلاده، وذلك بعد أن جمعت عريضة منشورة على موقع البرلمان، والتى تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، أكثر من مليوني توقيع.

وبحسب ما ذكرت "بى بى سى"، فإن ستارمر قال إنه ليس متفاجئا من أن بعض الناس الذين لم يصوتوا لحزب العمال فى الانتخابات الأخيرة يريدون "إعادة" الانتخابات.

واتهمت العريضة حزب العمال بكسر وعوده، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة جديدة، وجمعت أكثر من مليوني توقيع، وهو ثالث أعلى رقم منذ عام 2010.

ومع جمع العريضة أكثر من 100 ألف توقيع، فإنه من المرجح أن يتم مناقشة الأمر فى البرلمان، لكن هذا لن يعنى إجراء انتخابات جديدة.

وقال ستارمر فى تصريحات تلفزيونية: "إن هناك الكثير من الناس الذين لم يريدونا فى المقام الأول، وتركيزى هو القرارت التي يتعين علي اتخاذها كل يوم".

وقال رئيس وزراء بريطانيا أنه قد ورث الكثير من المشكلات من الحكومة السابقة وأنه قرر أن يتخذ القرارات الصعبة أولا.

وتابعا قائلا: لست متفاجئا، فصراحة، نحن نقوم بالعمل الصعب، لذلك فإن هناك الكثيرين الذين يقولون إننا تأثرنا، ولا يعجبنا الأمر.

لكن كان علينا اتخاذ قرارات مهمة بشأن خدمات الصحة الوطنية والمدارس، وهى مهمة للحاضر والمستقبل.

ويحق للمواطنين فى بريطانيا والمقيمين فيها إطلاق عريضة على موقع الحكومة أو البرلمان. والعريضة التي تجمع اكثر من 10 ألف توقيع، يتم الرد عليها من الحكومة، أما التي تجمع أكثر من 100 ألف يتم إجراء نقاشا بشأنها فى البرلمان.

وفى عام 2019، جمعت عريضة تدعو لإلغاء بريكست 6.1 مليون توقيع. وقبلها بثلاث سنوات، جمعت عريضة تدعو لإجراء استفتاء ثان على بريكست 4.2 مليون اسما.

وفى العريضة الأخيرة، قال مطلقها: أود أن يكون هناك انتخابات عامة أخرى، أعتقد أن حكومة العمال الحالية قد نكثت الوعود التي قطعتها قبل الانتخابات الأخيرة.