اليوم السابع
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3768 شهيدا و15699 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 07:03 م
3768 شهيدا و15699 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان شهداء لبنان- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء الحرب على البلاد.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بأنه تم الانتهاء من نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الأمني يصادق على الاتفاق، الثلاثاء.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "تم وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق وقف إطلاق النار اليوم". وأضافت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيصادق على الاتفاق في اجتماع، الثلاثاء، ما لم يحدث "شيء خطير" يتسبب في انهياره.







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