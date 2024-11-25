‫الثروة السمكية: إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطى فى النيل بالمنصورة

كتبت أسماء نصار

شهدت مدينة المنصورة حدثاً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث تم إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطي النيلي في مياه نهر النيل، ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لاستكمالاً لعمليات تنمية المصايد الطبيعية وإمدادها بـ الزريعة السمكية .

والقى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم، مليون وحدة من زريعة البلطى في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، تم توزيع الزريعة على موقعين رئيسيين: 500 ألف وحدة أسفل كوبري القطار بمدينة طلخا، و500 ألف وحدة أمام قرية أويش الحجر بمركز المنصورة.

وشهد عملية الإنزال، اللواء طارق مرزوق "محافظ الدقهلية"، السيد النخيلي "رئيس مركز ومدينة طلخا" ،العقيد أحمد عطية "مدير شرطة المسطحات المائية بالمنصورة"، المهندس إبراهيم طلعت "مدير مكتب المصايد بالمنصورة" ، محمد حمص "المشرف على تطوير بحيرة المنزلة"،و الأستاذ فهمي علام "مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة".

أوضح الحسين فرحات، بأن الهدف من عمليات إلقاء زريعة الأسماك في المسطحات المائية هو زيادة للمخزونات السمكية، وتنفيذ لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، بإعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني.

كما أكد أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يحرص على تنمية وتطوير المصايد الطبيعية بالزريعة بصفة مستمرة، وهو ما يسهم في الإرتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية ، حيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الأسماك محليًا، ما يوفر مصادر بروتين حيواني للسكان ، كما توفر فرص عمل للصيادين المحليين، وتعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لدعم التنمية البيئية والاقتصادية.

أوضح المهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية، أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي ، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتاً إلى أن عمليات الأقلمة والإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.