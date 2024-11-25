اليوم السابع
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الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية البرازيل: سنعتقل نتنياهو وجالانت حال وصولها إلى البلاد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:59 م
وزير خارجية البرازيل: سنعتقل نتنياهو وجالانت حال وصولها إلى البلاد نتنياهو
وكالات

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قال وزير خارجية البرازيل إن بلاده ستعتقل نتنياهو وجالانت حال وصولهما إلى بلاده.

وكان قد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه بلاده ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة حال زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، مشيرا إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.


وقال وزير الخارجية البريطاني – في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية وأوردتها صحيفة "لا سيتشيليا" الإيطالية اليوم الإثنين - "لقد وقعنا على نظام روما الأساسي وكنا ملتزمون دائما بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".


يذكر أن إيطاليا تستضيف قمة مجموعة السبع على مدار يومين حيث يتناول وزراء خارجية الاقتصاد فيها قضايا رئيسية مثل الصراع في الشرق الأوسط وحرب غزة بجانب دعم أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

 






نتنياهو

إسرائيل

جالانت

البرازيل




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