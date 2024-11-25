وزير خارجية إيطاليا: مجموعة السبع بحاجة لتبني موقف موحد بشأن اعتقال نتنياهو

كتب محمد عبد المجيد

قال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الايطالى، إن مجموعة السبع بحاجة لتبني موقف موحد بشأن أوامر اعتقال أصدرتها الجنائية الدولية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية الايطالى، أن مجموعة السبع تعمل على نص يسمح بأن يكون لديها موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت يوم الخميس الماضى، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".