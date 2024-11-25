اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 4 حالات مرضية لا تُستخدم فيها المضادات الحيوية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:00 م
وزارة الصحة تكشف 4 حالات مرضية لا تُستخدم فيها المضادات الحيوية حالات مرضية لا يستخدم فيها المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية الحادة ونزلات البرد.

 

وكشفت عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، وهي:
 

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

 

وأضافت أن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأمراض التالية:
 

حالات مرضية لا يستخدم فيها المضادات الحيوية
حالات مرضية لا يستخدم فيها المضادات الحيوية

 







وزارة الصحة

المضادات الحيوية

البرد

الانفلونزا

السعال



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