وزارة الصحة: الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية سبب فى فشل العلاج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية قد يكون سببا فى فشل العلاج أو تدهور الحالة الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية يساعد في ظهور جراثيم مقاومة، وهو ما يجعلنا نواجة صعوبة في العلاج فيما بعد.



وشددت على أهمية رفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لحماية الصحة العامة للأجيال القادمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض.

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.