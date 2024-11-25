اليوم السابع
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هيئة البث الإسرائيلية: الكابينيت يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:39 م
هيئة البث الإسرائيلية: الكابينيت يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان الدمار فى لبنان
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ولاتزال الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني مستمرة، آخرها ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن تل أبيب استخدمت أسلحة وذخيرة أمريكية لاستهداف وقتل 3 صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم في 25 أكتوبر بجنوب لبنان، والذي وصفه خبراء قانونيون بأنه جريمة حرب محتملة.

في 25 أكتوبر في الساعة 3.19 صباحًا، أطلقت طائرة نفاثة إسرائيلية قنبلتين على شاليه يستضيف ثلاثة صحفيين - المصور غسان نجار والفني محمد رضا ، بالإضافة إلى المصور وسام قاسم، وقالت الجارديان إن الثلاثة استشهدوا أثناء نومهم في الهجوم الذي أدى أيضًا إلى إصابة ثلاثة صحفيين آخرين من منافذ مختلفة كانوا يقيمون في مكان قريب، ولم يكن هناك قتال في المنطقة قبل أو في وقت الضربة.

من جانبها ادانت منظمة هيومان رايتس ووتش الغارة الإسرائيلية الشهر الماضي، وقالت إنها هجوم متعمد على الأرجح ويشكل جريمة حرب واضحة.







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