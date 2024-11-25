مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تحطم طائرة شحن فى ليتوانيا

فيلنيوس (أ ش أ)

أكدت تقارير إعلامية فى ليتوانيا، اليوم الاثنين، مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء حادث تحطم طائرة شحن كانت قادمة من مدينة لايبزيج بألمانيا، وذلك خارج مطار فيلنيوس.

وقال مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا فيلمانتاس فيتكاوسكاس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "إنه عثر على أحد أفراد الطاقم دون أي علامات على أنه مازال على قيد الحياة، بينما تم إنقاذ إثنين آخرين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

بدوره، قال عمدة العاصمة فيلنيوس فالداس بنكونسكاس إن الطائرة اصطدمت بمنزل وتحطمت في الفناء المجاور له.

وكان متحدث باسم المطار قد أعلن في وقت سابق أن فرق الإغاثة وأطقم الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وأضاف أنه تم إرجاء مغادرة العديد من الطائرات بسبب أعمال الإنقاذ المستمرة بالقرب من المطار.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 30ر5 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد جنوب العاصمة الليتوانية.