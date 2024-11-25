مارين لوبان تهدد بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بسبب صيغة مشروع الميزانية

كتبت ـ هناء أبو العز

أكدت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية مارين لوبان، أنها لا تستبعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا ظل مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 المقدم كما هو بصيغته الحالية.

وقالت لوبان عقب لقائها برئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه: لقد كررت الخطوط الحمراء بالنسبة لحزب التجمع الوطني فيما يخص الميزانية، ولاسيما البنود الخاصة بالضريبة على الكهرباء والتي يعتبرها حزبها "غير مقبولة"، والبنود الخاصة بالتقاعد والادوية.

ودعت لوبان إلى تحديد انفاقات واضحة فيما يخص المهاجرين وخاصة ميزانية المساعدات الطبية الحكومية، وأكدت أنه إذا ظل مشروع الميزانية بصيغته الحالية، فسوف تصوت لصالح سحب الثقة.

وتترك مارين لوبان الباب مفتوحا لاحتمالية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، برئاسة ميشيل بارنييه، والتي تواجه تحديات كبيرة على خلفية مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، مع تصاعد تهديدات المعارضة اليسارية أيضا بحجب الثقة، وخاصة إذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع الميزانية دون تصويت.

وازداد هذا التصعيد في المشهد السياسي تعقيدا خاصة بعد أن هددت مارين لوبان بسحب الثقة من الحكومة، بعد أن اعترضت على عدة بنود بمشروع الميزانية المقدم.