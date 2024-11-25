اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مارين لوبان تهدد بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بسبب صيغة مشروع الميزانية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:40 م
مارين لوبان تهدد بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بسبب صيغة مشروع الميزانية مارين لوبان
كتبت ـ هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية مارين لوبان، أنها لا تستبعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا ظل مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 المقدم كما هو بصيغته الحالية.

وقالت لوبان عقب لقائها برئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه: لقد كررت الخطوط الحمراء بالنسبة لحزب التجمع الوطني فيما يخص الميزانية، ولاسيما البنود الخاصة بالضريبة على الكهرباء والتي يعتبرها حزبها "غير مقبولة"، والبنود الخاصة بالتقاعد والادوية.

ودعت  لوبان إلى تحديد انفاقات واضحة فيما يخص المهاجرين وخاصة ميزانية المساعدات الطبية الحكومية، وأكدت أنه إذا ظل مشروع الميزانية بصيغته الحالية، فسوف تصوت لصالح سحب الثقة.

وتترك مارين لوبان الباب مفتوحا لاحتمالية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، برئاسة ميشيل بارنييه، والتي تواجه تحديات كبيرة على خلفية مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، مع تصاعد تهديدات المعارضة اليسارية أيضا بحجب الثقة، وخاصة إذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع الميزانية دون تصويت.

وازداد هذا التصعيد في المشهد السياسي تعقيدا خاصة بعد أن هددت مارين لوبان بسحب الثقة من الحكومة، بعد أن اعترضت على عدة بنود بمشروع الميزانية المقدم.







فرنسا

رئيس فرنسا

حجب الثقة من الحكومة

مارين لوبان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة