لأول مرة منذ أبريل.. تايوان ترصد منطادا صينيا فوق البحر تجاه شمال الجزيرة

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، رصد منطاد صينى فوق البحر تجاه شمال الجزيرة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضى التى يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الحادث الذى تعتبره تايبيه جزءا من مضايقات بكين.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم رصد المنطاد في تمام الساعة 6.21 مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد على بعد 111 كيلومترا شمال ميناء "كيلونج".

وأضافت الوزارة - في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية - أن المنطاد اختفى بعد نحو ساعتين عقب أن حلق على ارتفاع 10 كيلومترات، لكن دون عبور تايوان نفسها، مشيرة إلى أنه تم أيضا رصد 12 طائرة عسكرية صينية و7 سفن حربية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة صباح اليوم.

وعادة ما ترفض الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض تتعلق بالأرصاد الجوية ولا ينبغي تضخيمها لأسباب سياسية.

كانت بكين قد كثفت في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أن عملية إعادة توحيد الجزيرة مع البر الصيني ستتم ولو بالقوة.