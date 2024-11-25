قائمة أثرياء العالم.. الأمريكيون يسيطرون.. وإيلون ماسك فى المقدمة

واشنطن (أ ش أ)

أظهر تقرير مؤشر بلومبرج للمليارديرات سيطرة الأمريكيين على قائمة أثرياء العالم إذ يمثلون 34 % فيما تصدر إيلون ماسك القائمة ب 348 مليار دولار.

ويهيمن الأمريكيون - بحسب التقرير - على القائمة، حيث يشكلون 34% من المليارديرات، بـ 166 فردًا ، كما يحتلون تسعة من المراكز العشرة الأولى.

وذكر التقرير أن إيلون ماسك - وهو الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla ومنصة التواصل الاجتماعي X - يمتلك ثروة صافية قدرها 348 مليار دولار، بزيادة 119 مليار دولار من نوفمبر 2023.

واحتل المركز الثاني جيف بيزوس وهو مؤسس أمازون بثروة قدرها 219 مليار دولار.

واحتل المركز الثالث لاري إليسون بثروة 206 مليارات دولار والرابع مارك زوكبرج 198 مليارا والخامس برنارد أرنوت 163 مليارا والسادس بيل جيتس 162 مليارا والسابع وارن بوفت 150 مليارا والثامن لاري باج بنفس الثروة 150 مليارا والتاسع ستيف بالمر 145 مليارا والعاشر سيرجي برين 141 مليار دولار .

ويعد مؤشر بلومبرج للمليارديرات هو تصنيف يومي لأغنى الناس في العالم و تتوفر تفاصيل حول الحسابات في تحليل القيمة الصافية على الصفحة الشخصية لكل ملياردير ويتم تحديث الأرقام في نهاية كل يوم تداول في نيويورك.