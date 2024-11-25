اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فوز ياماندو أورسى بالانتخابات الرئاسية فى أوروجواى

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:37 ص
فوز ياماندو أورسى بالانتخابات الرئاسية فى أوروجواى صناديق انتخابات - أرشيفية
أ ش أ

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أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أوروجواي، اليوم الاثنين، فوز مرشح المعارضة اليساري "ياماندو أورسي" في جولة الإعادة، وذلك بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.

واعترف مرشح يمين الوسط ألفارو دلجادو - وفقا لقناة (كانال 12) المحلية - بفوز منافسه اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوروجواي، خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره.

وقال دلجادو:"اليوم، اختار شعب أوروجواي من سيتولى رئاسة الجمهورية"..مضيفا "أحيي ياماندو أورسي نيابة عن جميع الجهات الفاعلة في الائتلاف (الحكومي) التي دعمتني في الجولة الثانية".

وحصل ياماندو أورسي على 49.5% من الأصوات مقابل 45.9% لمنافسه ألفارو دلجادو؛ استنادًا إلى بيانات معهد (سيفرا).







أوروجواى

الانتخابات الرئاسية في أوروجواي

ياماندو أورسي

انتخابات اوروجواى




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