اليوم السابع
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الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:42 م
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شيخ الأزهر يُعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:41 م
شيخ الأزهر يُعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، برقية عزاء إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعرب فيها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان.

وأكد شيخ الأزهر أن الكاردينال ميغيل أيوسو كان مثالًا يُحتذى في العمل المخلص من أجل الإنسانية، ويُذكر له جهوده في تعزيز العلاقات مع المسلمين بشكل عام والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بشكل خاص، ودوره البارز في نشر وترويج وثيقة الأخوة الإنسانية.

 







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