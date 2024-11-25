سفير إسرائيل فى واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله قد يتم خلال أيام

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قال سفير إسرائيل فى واشنطن، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية و حزب الله فى لبنان قد يتم التوصل إليه خلال أيام، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وأشار السفير مايك هيرزوج فى تصريحات لراديو جيش الاحتلال اليوم، الاثنين، أنه لا يزال هناك نقاط لم تنتهى بعد، وأى اتفاق يتطلب موافقة من الحكومة، لكنه قال إنهم قريبون من صفقة، ويمكن أن تحدث خلال ايام.

ومن بين القضايا التى لا تزال عالقة، طلب إسرائيل الاحتفاظ بحق التحرك فى حال انتهاك حزب الله التزاماته بموجب الاتفاق الناشىئ. ويسعى الاتفاق لإخراج حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وتتهم إسرائيل حزب الله بعدم الالتزام بقرار الأمم المتحدة الذي أنهى حرب 2006 بين الجانبين، والذي تضمن أحكاماً مماثلة، وتخشى إسرائيل أن يشن حزب الله هجوماً عبر الحدود على غرار، ما فعلت حماس، من جنوب لبنان إذا احتفظ بوجود كثيف هناك. وتقول لبنان إن إسرائيل انتهكت أيضاً قرار 2006. وتشكو لبنان من دخول الطائرات الحربية والسفن البحرية إلى الأراضي اللبنانية حتى في حالة عدم وجود صراع نشط.

ولم يتضح ما إذا كانت لبنان ستوافق على هذا الطلب.

وكانت شبكة سى إن إن الأمريكية قد قالت أمس، الأحد، نقلا عن "مصادر إقليمية"، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قريب للغاية، حتى مع تزايد الهجمات الإسرائيلية التى أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء فى لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حين أن الاتفاق أقرب من ذى قبل، لكن لم يتشكل بعد بشكل كامل. ويحذر المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون من أنه لم يتم إعطاء الضوء الأخضر للمفاوضين بعد.

ونقلت "سى إن إن" عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو قوله إنهم يتحركون فى هذا الاتجاه، لكن لا تزال هناك قضايا يتم معالجتها.