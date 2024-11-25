زيلينسكى: روسيا تقصف 10 مناطق فى أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن روسيا أطلقت ما يقرب من 150 طائرة بدون طيار وقنابل جوية وصواريخ، استهدفت أكثر من عشر مناطق فى أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع الإبلاغ عن انفجارات فى أوديسا وخاركوف.

وقال زيلينسكي - عبر "تليجرام" - أنه "منذ مساء أمسِ فقط، أطلقت روسيا ما يقرب من 150 طائرة بدون طيار وقنابل جوية وصواريخ استهدفت أكثر من عشر مناطق من مناطقنا، ولا تزال العمليات القتالية مستمرة ضد الأهداف الجوية التي لا تزال في الجو"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى "أشكر المدافعين عن سمائنا على عمليات إسقاط الطائرات والعمل على مدار الساعة لضمان سلامة شعبنا، ويمكن إيقاف هذه الضربات الروسية ضد الأوكرانيين بالضغط والعقوبات ومنع وصول الروس إلى المكونات التي يستخدمونها لتصنيع الأسلحة من خلال توفير حزم الأسلحة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب ضربة صاروخية في خاركوف.

