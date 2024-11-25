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رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرض الدولى للصناعة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:31 م
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرض الدولى للصناعة الدكتور مصطفى مدبولي
كتب إسلام سعيد

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجنحة المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من عدد من المصنعين بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، لمطالبهم وكذلك التحديات المختلفة التي تواجه القطاعات.

وأوضح  رئيس الوزراء، أن القطاع الصناعي يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بان تركيز الحكومة في التشكيل الأخير على الصناعة وتقديم الدعم المأمول لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، مؤكداً على إزالة أية تحديات تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية.


 







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