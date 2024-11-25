رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر بانضمام أعضاء جدد

كتب: محمد الأحمدى

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالية انضمام أعضاء جدد إلى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، أمس الأحد، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي وراعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس جورج عزمي، الراعى الشريك بالكنيسة، والقس بيتر عادل، راعى الشباب بالكنيسة، إلى جانب عدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية وشعب الكنيسة، وذلك بمشاركة فريق الترانيم "الخبر السار"، مقدمًا مجموعة من الترانيم التى أضفت أجواءً من الفرح.

وخلال كلمته فى الحفل، قدَّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن الله هو سيد التاريخ وصانع الأمل فى حياة من فقدوا الرجاء، قائلاً: "لا تخافوا من التحديات، لأن الرب هو الأمس واليوم والغد، وهو قادر على صنع أمر جديد فى حياتكم."

وأضاف: "التوبة ليست مجرد كلمات تُقال، بل هى فعل والتزام وتغيير فى الاتجاه يقود إلى تغيير حقيقى وحياة جديدة." كما دعا رئيس الطائفة إلى التضامن مع الفقراء والمحتاجين، مشددًا على أن هذا التضامن جزء لا يتجزأ من رسالة الإيمان، ويعكس حضور الله فى حياتنا.