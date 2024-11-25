رئيس اتحاد الصناعات: الدولة حريصة على حل العوائق ودعم التصنيع

كتب إسلام سعيد

اتحاد الصناعات: الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية عام 2025

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم تغير طريقة التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.

وأضاف خلال الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024، أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها.

وأشار إلي حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلي رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك خطوات كثيرة اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي ويأتي على رأسها الأراضي الصناعية وسهولة التراخيص.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

وأوضح محمد السويدي، أنه من المستهدف أن يشهد عام 2025 الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مع سهولة التخصيص.

وأشار السويدي إلى وجود 3 مراكز حالية جاهزة للصناعات الصغيرة، تم الانتهاء من تخصيص واحد بالكامل، ونصف الثاني، بينما الثالث ما زال متاح نظرا للحصول عليه مؤخرا.

ونوه بأن تعيين وزير الصناعة بمنصب نائب رئيس الجمهورية للتنمية الصناعية يعطي مؤشرا على مدى الاهتمام بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل عقد اجتماعات اسبوعية لمدة ساعات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي شهدت حل الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع