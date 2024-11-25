حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعى للإفتاء بعنوان "بداية جديدة"

كتب ــ لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي لها بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحة أن الهدف الأساسي: التوعية الدينية بأهمية بناء الإنسان من منظور إسلامي، وتحفيز المجتمع على تبني قيم الدين في التنمية الذاتية والروحية، وتحقيق التغيير الإيجابي: تسليط الضوء على كيفية تعزيز القيم الإسلامية في الحياة اليومية لبناء شخصية متوازنة.

والتأكيد على القيم الإسلامية: تعزيز القيم الدينية مثل الصبر، الإخلاص، التواضع، والتعاون، كأدوات رئيسية لبناء الإنسان المسلم، وبداية جديدة من خلال الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لبدء حياة جديدة مليئة بالسلام الداخلي والرضا الروحي.