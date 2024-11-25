اليوم السابع
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حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعى للإفتاء بعنوان "بداية جديدة"

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:00 ص
حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعى للإفتاء بعنوان "بداية جديدة" دار الإفتاء
كتب ــ لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي لها بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحة أن الهدف الأساسي: التوعية الدينية بأهمية بناء الإنسان من منظور إسلامي، وتحفيز المجتمع على تبني قيم الدين في التنمية الذاتية والروحية، وتحقيق التغيير الإيجابي: تسليط الضوء على كيفية تعزيز القيم الإسلامية في الحياة اليومية لبناء شخصية متوازنة.

والتأكيد على القيم الإسلامية: تعزيز القيم الدينية مثل الصبر، الإخلاص، التواضع، والتعاون، كأدوات رئيسية لبناء الإنسان المسلم، وبداية جديدة من خلال الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لبدء حياة جديدة مليئة بالسلام الداخلي والرضا الروحي.







دار الافتاء

مواقع التواصل الاجتماعي

بداية جديدة لبناء الإنسان

بناء الإنسان




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