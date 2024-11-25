بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لحرمانها من عائدات النفط

لندن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى حرمانها من عائدات النفط.

وقالت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة تستهدف 30 سفينة بأسطول الظل الروسي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات التأمين التي توفر الدعم لأسطول السفن المشمول بالعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفرض المزيد من القيود على قدرة الكرملين لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ناقلات النفط الروسية الخاضعة لعقوبات بريطانية، بعد الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة، سيكون قد ارتفع إلى 73 ناقلة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي - الذي يزور إيطاليا حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع - أنه سيجري العمل مع شركاء بلاده في مجموعة السبع وشركاء آخرين لممارسة ضغط مستمرعلى الكرملين وتعطيل تدفق الأموال اللازمة للحرب وتقويض آلته العسكرية.

