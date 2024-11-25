اليوم السابع
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بدر عبد العاطى يجتمع فى روما مع وزير الخارجية والتجارة لجمهورية شمال مقدونيا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:01 م
بدر عبد العاطى يجتمع فى روما مع وزير الخارجية والتجارة لجمهورية شمال مقدونيا بدر عبد العاطى ووزير الخارجية جمهورية شمال مقدونيا
كتب أحمد جمعة

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اجتمع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع Timco Mucunski وزير الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، وذلك خلال حضورهما فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أُطر التعاون الثنائي مع جمهورية شمال مقدونيا، وأهمية بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم خطط التنمية للشعبين. وقام وزير الخارجية بتوجيه الدعوة لوزير الخارجية المقدوني لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين لاستكشاف فرص التعاون المُشتركة، مؤكدًا أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال للتباحث حول سبل دعم التعاون الاقتصادي. كما استعرض الوزير عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، مشيرًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونزع فتيل التوتر في الإقليم.

 







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