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انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للصناعة بعرض فيلم تسجيلى بحضور رئيس الوزراء

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:49 ص
انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للصناعة بعرض فيلم تسجيلى بحضور رئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
كتب إسلام سعيد

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انطلقت فعاليات ملتقى مصر الدولي للصناعات في نسخته الثالثة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، وبدأت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن تطور الصناعة الوطنية.

 وبحسب وزارة الصناعة ، فإن الهدف من المعرض السلبي المقام على هامش الملتقى هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية.

المعرض يعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل الصناعي، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

المعرض سيضم أيضاً قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.


 







المعرض السلبي

معرض اتحاد الصناعات

معرض وزارة الصناعة

معرض مستلزمات الإنتاج

المعرض الدولي للصناعة

الملتقى والمعرض الدولي للصناعه

مصطفى مدبولي

المعرض الدولى للصناعه

معرض الصناعة

رئيس الوزراء

افتتاح معرض الصناعة بمركز المنارة

ملتقى الصناعة

اتحاد الصناعات

افتتاح ملتقى الصناعة بالمنارة

الصناعة المصرية

معرض الصناعة المصرية

توطين الصناعة

معرض مستلزمات الإنتاج

المنتجات المصرية

مركز المنارة

دعم الصناعة

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