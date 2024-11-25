انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للصناعة بعرض فيلم تسجيلى بحضور رئيس الوزراء

كتب إسلام سعيد

انطلقت فعاليات ملتقى مصر الدولي للصناعات في نسخته الثالثة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، وبدأت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن تطور الصناعة الوطنية.

وبحسب وزارة الصناعة ، فإن الهدف من المعرض السلبي المقام على هامش الملتقى هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية.

المعرض يعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل الصناعي، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

المعرض سيضم أيضاً قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.



