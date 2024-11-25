اليوم السابع
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المكتب البابوي يعلن منح دراسية بدولة المجر لعام 2025/2026 لكل المصريين

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:59 م
المكتب البابوي يعلن منح دراسية بدولة المجر لعام 2025/2026 لكل المصريين منح دراسية - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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أعلن المكتب البابوي للمشروعات فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية بالجامعات والمعاهد بدولة المجر للعام الدراسي 2025/2026، في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ولكل المصريين.

وأكد المكتب البابوي للمشروعات أن المنحة تشمل:-
- مصاريف الدراسة.
- تكلفة المعيشة ما يعادل 110 يورو / شهريًا (البكالريوس والماجستير).
-417 يورو / شهريا (الدكتوراه).
- الإقامة مجانا للسكن الجماعي، أو مساهمة 100 يورو / شهريا.
- التأمين الطبي 160 يورو / شهريا.
- الدراسة باللغة الإنجليزية - لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة في 31 أغسطس 2025.

مراحل التقديم:
- يتم التقدم على الموقع الإلكتروني (الخاص بالجانب المجري) "بحد أقصى 15 يناير 2025  /https://apply.stipendiumhungaricum.hu، املا استمارة التقديم للمنحة المتاحة إلكترونيا من الجانب المجري.
- ادخل على اللينك الآتي:

- وقم بتسجيل كل البيانات والأوراق المطلوبة، ورفع أيضًا استمارة التقديم، بالإضافة إلى جواب تذكية أب الاعتراف بختم الكنيسة وتوقيع ورقم تليفون أب الإعتراف للتواصل معه، وذلك بحد أقصى 10 يناير 2025.

وأشار المكتب البابوي إلى أنه لن يتم عمل Submit للأبلكيشن على اللينك السابق إلا عندما تملأ كل البيانات والملفات المطلوبة.

كما سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين من قبل أساتذة جامعيين للتعرف على الطلاب (المقابلة باللغة الإنجليزية)، والتقديم لهذة المنحة بالمجان و بدون أي رسوم لأي جهة أو أي شخص.
 







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