اليوم السابع
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المتحدة تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعى على تعيينهما أعضاء بـ"الأعلى للإعلام"

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:33 م
المتحدة تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعى على تعيينهما أعضاء بـ"الأعلى للإعلام" الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتبت إسراء بدر

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هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى عادل حمودة، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعينهما أعضاء بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتهنئ الشركة الإعلامي أسامة كمال لتعيينه عضو في الهيئة الوطنية للإعلام.

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للزميلين التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية، ومواصلة تطوير الأداء الإعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.







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