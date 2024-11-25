"القومي للمرأة": حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تتفق مع توجهات الدولة

كتبت – بتول عصام

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمراة على أن حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى تحمل شعار "كونى"، تأتى تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.

وأضافت رئيسة المجلس أن ذلك ترجمة للإرادة السياسية الحقيقية لحماية المرأة المصرية، وهو ما تم ترجمته فى استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، موضحة أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار "كونى"، تقام للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر.