اليوم السابع
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القوات الأوكرانية ترصد نحو 10 مسيرات روسية متجهة نحو العاصمة كييف

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 07:00 ص
القوات الأوكرانية ترصد نحو 10 مسيرات روسية متجهة نحو العاصمة كييف مسيرات
محمد جمال

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رصدت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين نحو 10 مسيرات روسية متجهة نحو العاصمة كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

واندلع حريق في مؤسسة صناعية بمدينة كالوجا الروسية بعد هجمات بمسيرات أوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

يذكرأن، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على طلب فلاديمير زيلينسكى، ضرب الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى في الـ18 من نوفمبر الجاري، في تحد واضح لتحذيرات موسكو، التي أكدت مرارا أن السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية، يعد تورطا مباشرا لـ"الناتو" في النزاع الأوكراني ضد روسيا.







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