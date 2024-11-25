اليوم السابع
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الشوربجي رئيسا.. وحمدى رزق والجعارة والخياط أعضاء بـ"الوطنية للصحافة"

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:51 م
الشوربجي رئيسا.. وحمدى رزق والجعارة والخياط أعضاء بـ"الوطنية للصحافة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.

ونص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.







السيسي

الرئيس السيسى

الهيئة الوطنية للصحافة

تشكيل الهيئات الاعلامية

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