الرئيس الإسرائيلي يعترف بفشل حكومة نتنياهو: عدم عودة الرهائن جرح مفتوح

وكالات

أقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بفشل حكومة بنيامين نتنياهو إثر عدم قدرتها على تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وقال هرتسوغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن كل يوم لا يعود فيه الرهائن إلى إسرائيل هو فشل.

وأضاف أن عدم عودة الرهائن سيتركنا مع جرح مفتوح وسيحرق أرواحنا إلى الأبد.

ونقلت قبل قليل، وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن عائلات الجنود، قولها بأنهم فقدوا الثقة في حكومة بنيامين نتنياهو التي ترسل أبنائهم للقتال من أجل تحقيق مصالحها السياسية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن عائلات الجنود، بأنهم يطالبون حكومة نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل.