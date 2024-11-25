"البيئة" توضح الإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات بيئية ذات التأثير المتوسط

كتبت - ساره وائل

أوضحت وزارة البيئة عبر الخدمات المقدمة علي موقعها الرسمي عن إجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات القائمة (ب)، ويشمل هذا التصنيف المنشآت أو المشروعات ذات التأثيرات البيئية المتوسطة، ويتم تحديد هذه المنشآت طبقًا للقواعد الواردة بدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي.

إجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات القائمة (ب).

1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (ب) بعد إطلاعه على القوائم ويرفق بالطلب الاستمارة (ب) الخاصة بالفحص البيئى.

2. تقوم الجهة الإدارية المعنية بتسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومن أن المعلومات المقدمة مطابقة للمعلومات المطلوبة.

تراجع الجهة الإدارية المعنية المستندات وتقدمها إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.

3. يتولى جهاز شئون البيئة تقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية ويقدم المقترحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة، وذلك خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة، وإذا ما تخلف الجهاز عن ذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.

4. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات ورأيه ومقترحاته فى سجل تقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.

5. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتيجة النهائية للتقييم والتى تسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين:

• الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفيذ كافة المتطلبات البيئية القانونية (المحددة فى الموافقة). ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غير بيئية.

• إصدار تعليمات إلى مقدم المشروع لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة (ج) للمشروعات، وذلك تبعا لطبيعة المشروع.

6. ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة ويتولى الجهاز تسجيلها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية.

7. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.

جدير بالذكر أن يحق لمقدم المشروع كتابة تظلم ويقدمة الي اللجنة الدائمة للتظلمات خلال 30 يوما من استلامه للقرار.