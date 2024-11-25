اليوم السابع
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الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد المجيد اليوم

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:00 ص
الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد المجيد اليوم الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يبدأ اليوم الاثنين الأقباط الأرثوذكس 25 نوفمبر صوم الميلاد المجيد ويستمر 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وتعبر مدة الصوم عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى.
- 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد



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