أسامة الأزهرى: لأجل بناء الإنسان تشكلت لجنة وزارية وأطلقت مبادرة بداية

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنَّ بناء الإنسان تشكلت لأجله لجنة وزارية فى الحكومة عرفت باللجنة الوزارية للتنمية البشرية وتشمل عدة وزارات، وأطلقت هذه اللجنة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ولها عدة أولويات، وهى الاهتمام بالأسرة والمؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية والإعلام والشارع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإنسان بالدولة الوطنية الحديثة أن الحكومة تعمل على مساعدة هذه المؤسسات الخمسة لتؤدي دورها، موضحا أن تجديد الخطاب الدينى تعمل عليه دار الإفتاء مع الأسرة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل وهناك خطوات أخرى تخطط لها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.