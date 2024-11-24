نتنياهو يدين مهاجمة متطرفين يهود لقائد عسكرى إسرائيلى فى الضفة الغربية

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أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة، عنف متطرفين يهود حاولوا مهاجمة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الجنرال، آفي بلوث قبل يومين، في الخليل.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، أن جميع وزراء الحكومة يشاركون في إدانة الواقعة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وكان عشرات المتطرفين اليهود في الخليل قد حاولوا - خلال تجمع ديني سنوي - مهاجمة الجنرال الإسرائيلي، الذي قال الجيش إنه كان في المدينة المشتعلة الواقعة في الضفة الغربية لتأمين التجمع.

وألقت الشرطة القبض على خمسة من المشتبه فيهم بعد أن طاردوا "بلوث" والجنود المرافقين له، ووصفوا القائد في الجيش الإسرائيلي بأنه "خائن". وعادة ما تكون العلاقة بين قائد المنطقة الوسطى والمستوطنين المتطرفين متوترة، حيث إن الجيش مكلف بإبقائهم تحت السيطرة في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مجموعة الشبان المشتبه بهم طاردت الجنرال وحاولت إغلاق مخرج يحتاجه الجيش للنشاط العملياتي، ولم ترد أنباء عن تعرضه أو الجنود الذين كانوا برفقته لإصابات.