مقتل 17 عنصرا من مليشيات موبوندو في مواجهات مع الجيش الكونغولي

أ ش أ

قُتل 17 عنصرا على الأقل من مليشيات "موبوندو"، خلال اشتباكات مع الجيش الكونغولي، في قريتي "لويمي" بمقاطعة "ماي ندومبي" و"مارينجا باتوكو" في مقاطعة "كوانجو" بجنوب غرب البلاد.



وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة العسكرية الحادية عشرة في "باندوندو" الكبرى أنتوني موالوشاي، إن قوات الجيش قامت خلال هذه الاشتباكات أيضا باعتقال 6 مسلحين ومصادرة العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.



وأشار المتحدث باسم الجيش الكونغولي إلى أن متمردي "موبوندو" هاجموا في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، أفراد دورية قتالية تابعة للكتيبة الثانية بالجيش الكونغولي عند قرية "لويمي" وتمكنت عناصر القوات المسلحة من تصفية 11 عنصرا من المليشيات على الفور ومصادرة 4 بنادق آلية من طراز "إيه كيه 47" و4 خزائن ذخيرة والعديد من الأسلحة البيضاء.



وأضاف أن في يوم الجمعة أيضا تمكن أفراد الكتيبة "11022" مشاة من تصفية 6 عناصر من مليشيات "موبوندو" خلال اشتباكات مع هذه المليشيات عند قرية "مارينجا باتوكو" بمقاطعة "كوانجو"، كما قاموا باعتقال 6 آخرين من عناصر المليشيات وصادروا 6 أسلحة نارية عيار 12 ملم وعددا من الأسلحة البيضاء.