اليوم السابع
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لوحة معدنية مميزة سعرها يقترب من نصف مليون جنيه.. اعرف تفاصيل المزاد

الأحد، 24 نوفمبر 2024 02:24 م
لوحة معدنية مميزة سعرها يقترب من نصف مليون جنيه.. اعرف تفاصيل المزاد لوحة مميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 455 ألف جنيه حتي الآن، وتحمل رقم (أ م- 11) وحتى الآن متزايد عليها شخصين.  

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.







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