صحيفة إسبانية: أكثر من نصف مليون امرأة بغزة ولبنان يعانون نقص منتجات النظافة الصحية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الأرتيكولو الإسبانية إن هناك أكثر من نصف مليون امرأة فى غزة و لبنان تعانى من نقص منتجات النظافة الصحية، مما يؤثر سلبا على صحة النساء الفلسطينيات واللبنانيات ، وذلك بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل فى كلتا المنطقتين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها، إلى أن هناك حوالي 615 مليون امرأة وفتاة حاليًا في مناطق النزاع في العالم، وفقًا للتقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة، وتعانى هذه النساء من نقص خدمات ومنتجات النظافة الصحية، وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هناك حاجة إلى 10 مليون عبوة من الفوط الصحية شهريًا للحفاظ على نظافة النساء والفتيات فى قطاع غزة.



ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه علاوة على ذلك، فإن نقص المياه، الحاد بشكل خاص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل أكثر من 13 شهرا، وهو ما أثر على صحة غالبية النساء فى قطاع غزة ، وقالت منظمة أنيرا غير الحكومية - التي يركز عملها على مساعدة اللاجئين في لبنان وغزة - إن هناك طوابير طويلة من النساء اللاتي ينتظرن لساعات لاستخدام المرحاض - وتشير التقديرات إلى أن هناك مرحاضًا لحوالي 500 شخص - و استحالة تمكن الكثير منهم من الاستحمام لأسابيع.

أما في لبنان، فقبل اندلاع الحرب الحالية مع اسرائيل ، إلى مشكلة خطيرة لعشرات الآلاف من النساء، حيث تعانى اللبنانيات من ارتفاع أسعار الفوط الصحية ومنتجات النظافة الصحية النسائية الآخرى بنسبة تتراوح بين 98% و234%.

وفى أبريل 2020، وفي خضم الأزمة الصحية، ادعت 66% من الفتيات في بلاد الشام أنهن غير قادرات على شراء منتجات النظافة الخاصة بهن، وفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

من جانبها، ذكرت منظمة أنيرا غير الحكومية المذكورة في تقرير لها الربيع الماضي أن الارتفاع المتراكم في أسعار منتجات النظافة الخاصة للنساء في السنوات الخمس الأخيرة في لبنان يصل إلى 500%.



