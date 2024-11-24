اليوم السابع
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رقصة جاستين ترودو على أنغام تايلور سويفت تثير غضب الكنديين .. فيديو

الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:08 ص
رقصة جاستين ترودو على أنغام تايلور سويفت تثير غضب الكنديين .. فيديو جاستن ترودو
وكالات

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أثار مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت، وسط اندلاع مظاهرات عنيفة في مدينة مونتريال، الغضب بين الكنديين.

وكان ترودو قد حضر حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في تورونتو.

 

 

ويُظهر مقطع فيديو منتشر على موقع X، الزعيم الكندي وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية "You Don't Own Me" قبل أن يصعد مع سويفت إلى المسرح.

وبحسب موقع سكاى نيوز، في الليلة نفسها شهدت مدينة مونتريال احتجاجات دموية، ومواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات تظاهروا ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يجتمع في مونتريال.

أطلق المتظاهرون المناهضون لحلف شمال الأطلسي قنابل دخان وساروا في شوارع مونتريال حاملين الأعلام الفلسطينية.

وبحسب صحيفة مونتريال غازيت، تطورت المظاهرات لمواجهات عنيفة مع الشرطة وإحراق لسيارات.

وانتقد عدد من الكنديين "عدم اكتراث" ترودو للأزمة التي وقعت في شوارع مونتريال، بينما يقوم بالرقص والغناء في حفلة موسيقية.

واعتبر البعض مشهد رقص ترودو مع احتجاجات مونتريال، معبرا عن سوء إدارة رئيس الوزراء للبلاد، مع تزايد المطالب برحيله عن منصب رئيس الوزراء.







جاستن ترودو

كندا

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تايلور سويفت

حفل غنائى




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