رقصة جاستين ترودو على أنغام تايلور سويفت تثير غضب الكنديين .. فيديو

أثار مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت، وسط اندلاع مظاهرات عنيفة في مدينة مونتريال، الغضب بين الكنديين.

وكان ترودو قد حضر حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في تورونتو.

🇨🇦A TALE OF TWO CANADAS🇨🇦



While Montreal was burned and looted by pro-jihadists, Trudeau was dancing at a Taylor Swift concert. pic.twitter.com/3hFnzhdJqh