رئيس النيابة الإدارية: تعيين المرأة بالهيئة سبق كل الجهات والهيئات القضائية

كتب – أحمد عبد الهادى

قال المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة منذ نشأتها عام 1954، لها أثر كبير في تغير منظومة السلطة القضائية، ليس فقط في إنشاء كيان قضائي، وانما نجحت في تمكين المرأة أن تكون عضوا في النيابة وفي جهة تحقيق قضائي ضمن منظومة السلطة القضائية.

وتابع رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال ندوة نظمتها الهيئة بعنوان "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة"، أن تعيين المرأة في النيابة الإدارية قد سبق كل الجهات والهيئات القضائية، فالنيابة الإدارية لها السبق في ذلك منذ زمن بعيد، والمرأة اليوم تناصف الرجل في عملها بالنيابة الإدارية، وتعتبر الهيئة هي الجهة التي أنارت طريق المرأة لإثبات قدرتها وكفاءتها على تولى المناصب القضائية، وهو ما يتناسب مع رؤية مصر 2030، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة يتوافق معها كافة القوى السياسية والوطنية في الدولة، في ظل إرادة سياسية تدعم المراة المصرية.